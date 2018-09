7 niezwykłych projektów inspirowanych naturą

Helix Bridge

Zespół projektantów z singapurskiego studia Architects 61, australijskiego Cox Architecture i brytyjskiego Arup, zaprojektował kładkę pieszą nad Marina Bay w Singapurze. Inspiracją dla konstrukcji był łańcuch DNA. Konstrukcja została wzniesiona w 2010 roku i mierzy ponad 275 metrów.



Stadion Narodowy w Pekinie

Obiekt zaprojektowany przez szwajcarskie biuro architektoniczne Herzog & de Meuron na Igrzyska Olimpijskie w 2008 roku. Jeszcze zanim konstrukcja została ukończona, mieszkańcy Pekinu nazwali stadion „Ptasim gniazdem”. Szkieletowa konstrukcja, przypominająca zaplecione gałęzie, pokryta jest przezroczystą membraną. Efekt gniazda uwypuklony jest przez oświetlenie obiektu.



Taipei 101

Konstrukcja wzniesiona podczas modernizacji dzielnicy Xinyi w Taipei w 2004 roku. Budynek zaprojektowany przez C.Y. Lee, mierzy ponad 500 metrów i liczy 101 pięter. Projekt został zainspirowany bambusem. Wieżowiec pełen jest także nawiązań do kultury wschodu.



Sagrada Familia

Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Barcelonie. Zaprojektowany przez katalońskiego projektanta Antoni’ego Gaudi, kościół rzymskokatolicki swoją konstrukcją miał nawiązywać do lasu. Kolumny, które mają symbolizować pnie drzew, tworzą łuki odpowiadające za gałęzie, które w końcu giną w sklepieniu niemal pięćdziesięciometrowej sali.



The Cube Houses

Plet Blom zaprojektował w 1977 roku kompleks mieszkalny, który inspirowany był drzewami. Każda z żółtych kostek obrócona jest o 45 stopni względem podłoża, i wsparta jest na pylonie. Budynek znajduje się w Rotterdamie, i do dziś funkcjonuje jako prywatne domy mieszkalne. Istnieje jednak możliwość zwiedzania niektórych z nich.



Świątynia Lotosu

Według Bahaitów, każda świątynia powinna być zbudowana na planie zaokrąglonego dziewięciokąta. Większość konstrukcji wykorzystuje do tego celu kopułę. Inaczej stało się jednak w przypadku budynku we wsi Bahapur w okolicach New Delhi. Odpowiedzialny za projekt architekt Fariborz Sahba postanowił zainspirować się naturą. Świątynia została zainspirowana kwiatem lotosu.



Atomium w Brukseli

Niecodzienny budynek skonstruowany z myślą o EXPO 58, które odbywało się w Brukseli w 1958 roku. Za projekt odpowiadali inżynier André Waterkeyn, oraz projektanci André i Jean Polak. Obiekt to dziewięć, połączonych ze sobą sfer, które sięgają wysokości ponad 100 metrów. Projekt przedstawia cząsteczkę żelaza powiększoną o 165 miliardów razy. Miał być hołdem dla postępów nauki.

