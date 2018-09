Lista najwyższych budynków świata

Kiedyś najwyższymi budynkami w miastach były świątynie i ratusze. Dziś tę rolę odgrywają przeważnie biurowce i hotele. Stawianie coraz wyższych drapaczy chmur wynika nie tylko z fantazji i chęci bicia rekordów. Drugi powód jest dużo mniej romantyczny, chodzi o ciągle rosnące ceny gruntów. Aby inwestycje w niektórych miejscach były opłacalne, potrzebna jest wystarczająco duża, często bliska rekordu, liczba kondygnacji.

Wraz z momentem, gdy dla ludzi istotne stało się który budynek jest najwyższy, konieczne było stworzenie jednej, uniwersalnej metody mierzenia jego wysokości. Przyjęto więc, że wysokość będzie mierzona od najniżej położonego, dostępnego dla przechodniów, wejścia do budynku, aż do najwyższego punktu wieżowca bez uwzględnienia anten czy masztów. Według tej metody sklasyfikowano do dziś ponad 3400 budynków, które przekraczały 150 metrów wysokości.

Burj Khalifa

Najwyższy budynek świata Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Wysokość: 829 metrów



Shanghai Tower

Szanghaj, Chiny Wysokość: 632 metry



Abraj Al-Bait Clock Tower

Mekka, Arabia Saudyjska Wysokość: 601 metrów



Ping International Finance Centre

Shenzhen, Chiny Wysokość: 599 metrów



Lotte World Tower

Seul, Korea Południowa Wysokość: 554 metry



The One World Trade Center

Nowy Jork, USA Wysokość: 541 metrów



CTF Finance Center

Guangzhou, Chiny Wysokość: 530 metrów



Taipei 101

Tajpej, Tajwan Wysokość: 449 metrów



Shanghai World Financial Center

Hongkong Wysokość: 484 metry



International Commerce Center

Hongkong Wysokość: 484 metry



Petronas Towers

Kuala Lumpur, Malezja Wysokość: 452 metry



Zifeng Tower

Nankin, Chiny Wysokość: 450 metrów



Willis Tower

Chicago, USA Wysokość: 442 metry



Guangzhou International Finance Center

Kanton, Chiny Wysokość: 439 metrów



Wuhan Center

Wuhan, Chiny Wysokość: 438 metrów



Marina 101

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Wysokość: 425 metrów



432 Park Avenue

Nowy Jork, USA Wysokość: 426 metrów



Jin Mao Tower

Szanghaj, Chiny Wysokość: 421 metrów



23 Marina

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Wysokość: 395 metrów



Empire State Building

Nowy Jork, USA Wysokość: 381 metrów



The Central Plaza

Hongkong Wysokość: 374 metry



The Federation Tower

Moskwa, Rosja Wysokość: 374 metry