Budynek piszący wiersze – brytyjski pawilon na EXPO 2020

Niedawno pisaliśmy o austriackim projekcie pawilonu na EXPO 2020 w Dubaju. Dziś swoim pomysłem pochwaliła się Wielka Brytania.

Brytyjska artystka i projektantka Es Devlin zaprojektowała zwycięską propozycję pawilonu, który będzie reprezentował Wielką Brytanię podczas EXPO 2020 w Dubaju. Na fasadzie budynku wyświetlane będą wiersze napisane przez sztuczną inteligencję przy pomocy słów podpowiedzianych przez zwiedzających. Budynek będzie skonstruowany na kształt wysokiego na 20 metrów stożka wychodzącego z ziemi. Jego zwieńczeniem będzie fasada z wyświetlaczami, na których widoczne będą słowa wiersza.

Pawilon Poezji – bo tak nazwano konstrukcję, będzie przyjmował słowa po arabski, chińsku, francusku i angielsku. Dzięki temu budynek ma dawać odwiedzającym poczucie jedności i przynależności do wspólnoty bez względu na dzielące ich różnice kulturowe. Goście pawilonu wchodzić do niego będą przez wystawę zbudowaną z wykorzystaniem Rzeczywistości Rozszerzonej. Wejście zaprojektowane zostało w taki sposób, aby przypominać labirynt. Ma to zapobiec stworzeniu się widocznych kolejek, które zawsze towarzyszą pawilonom na wystawach EXPO. Wystawa prezentowana w labiryncie będzie prezentowała odwiedzającym uroki i osiągnięcia naukowe Wielkiej Brytanii w dziedzinie Sztucznej Inteligencji i kosmosu.

Po raz pierwszy w historii wystaw EXPO na projektanta pawilonu reprezentującego Wielką Brytanię została wybrana kobieta. Podczas wystawy, w pawilonie gości witać będzie składający się głównie z kobiet zespół ekspertów od tematów Sztucznej Inteligencji i kosmosu. Zdaniem projektantki ma to pokazać ogromny problem niskiego zaangażowania kobiet w środowiskach nauki.

Czytaj także:

Austriacki labirynt na EXPO 2020Galeria:

Pawilon Wielkiej Brytanii na EXPO 2020