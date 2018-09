W Bombaju w Indiach powstał budynek, któremu niestraszna będzie nawet najbardziej obfita pora monsunowa. Architekci z biura Sameep Padora and Associates stworzyli projekt, którego integralną częścią jest własny zbiornik retencyjny.

Indie co roku nawiedzane są przez bardzo obfite opady deszczu. W porze monsunowej często dochodzi do powodzi i podtopień. Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2017 roku, w północnej i centralnej części kraju, deszcze monsunowe przybierają co roku na sile od ponad 15 lat.

Dzięki zastosowanej konstrukcji urządzenia, które znajdują się w fabryce zajmującej budynek, chronione są przed zalaniem. Dzięki temu nawet przy trudnych warunkach atmosferycznych firma nie jest narażona na konieczność przerwania pracy. Konstrukcja chroni także drogie maszyny przed zalaniem i zniszczeniem.

W czasie pory suchej zbiornik retencyjny pełni funkcję miejscowego skweru, w którym pracownicy fabryki mogą spędzać przerwy w pracy. Poziomy zbiornika przywodzą na myśl konstrukcję antycznego amfiteatru. Dzięki różnym poziomom pracownicy mogą odpocząć na pokrytych zielenią stopniach zbiornika.

Podobne rozwiązania stosowane były wcześniej także w Holandii, której znaczną część terytorium stanowią depresje sztucznie odebrane morzu.

Fabryka gotowa na powódź