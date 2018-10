Dom po drodze – nowoczesny projekt owiany tajemnicą

Biuro architektoniczne Robert Konieczny KWK Promes stanęło przed trudnym zadaniem. Inwestor, który posiadał dom na skarpie nad brzegiem rzeki, poprosił studio o wykonanie nowego projektu, który będzie jednak uwzględniał jego założenia. Okazało się, że projekt jest niemal dokładnym odzwierciedleniem układu pomieszczeń w domu, który już stoi na działce.

Istotną częścią projektu jest fakt, że dom znajduje się w oddali od głównej drogi. Architekci postanowili więc, że jeśli nie mają wolnej ręki w projekcie domu, to postanowią w sposób niestandardowy podejść do projektowania drogi dojazdowej. W efekcie całość prezentuje się niezwykle widowiskowo. Surowa, betonowa droga, która wiedzie do samego domy, niejako oplata go, a następnie prowadzi do przystani, która znajduje się nad rzeką. Z lotu ptaka widok zapiera dech w piersi. Surowa wstęga betonu przeszywa połacie zieleni i miejscowy sad.

Galeria:

Dom po drodze

Na parterze znajduje się garaż, domowa siłownia oraz pomieszczenia gościnne. Droga, która prowadzi do garażu, kontynuuje swój bieg z tarasu na pierwszym piętrze. Pnie się w dół, wpisując się w naturalne ukształtowanie terenu.

Pierwsze piętro zostało skonstruowane w taki sposób, aby jak najlepiej łączyć mieszkańców z naturą. Z mieszkania, które od strony rzeki jest niemal całkowicie przeszkolone, rozpościera się widok na rzekę i okoliczny krajobraz. Nachylenie terenu potęguje wrażenie i poprawia odbiór natury.

Wnętrza domu, nawiązując do sterylnej, betonowej drogi i elewacji, zaprojektowano w stylu minimalistycznym. Biel, czerń i drewniane elementy łączą stylistykę domu z otaczającą go naturą. Głównym zamysłem inwestora i projektantów jest poczucie prywatności i kontakt z przyrodą.

Całkowita powierzchnia działki, na której stoi dom to 7136 m kw. Powierzchnia użytkowa domu to niemal 600 m kw. Budowa trwała sześć lat, prowadzono ją w latach 2010-2016.

Czytaj także:

Jedyny budynek mieszkalny zaprojektowany przez Zahę Hadid