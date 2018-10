Ceramiczny budynek w Chinach. Elewacja opowiada historię miasta

Otwarte 10 października Centrum Sztuki w chińskim mieście Fuzhou, leżącym w południowo-wschodniej części kraju, nieopodal Tajwanu, nie tylko jest miejscem, w którym można obcować ze sztuką, ale również samo jest dziełem sztuki. Projektanci z PES Architects, biura działającego w Helsinkach i Szanghaju, zaprojektowali pięć zakrzywionych budynków o bardzo nieregularnych liniach i ciekawej elewacji. Powstała ona przy wykorzystaniu płytek ceramicznych i żaluzji. Dzięki temu sprawia wrażenie poszarpanego, powiewającego na wietrze płótna. Budynki miały również swoją formą nawiązywać do płatków jaśminu - symbolu Fuzhou.

Centrum Sztuki liczy łącznie 153 tys. m kw. powierzchni użytkowej rozdzielonej na pięć budynków. W największym z nich znajduje się sala operowa, która może przyjąć 1600 gości. W mniejszych budynkach powstały także sala koncertowa na 1000 osób i teatr z widownią dla 700 gości. Poza tym w kompleksie znalazło się miejsce dla galerii sztuki i sali kinowej.

Zwieńczeniem konstrukcji jest wspólny plac, który łączy się z brzegiem rzeki Minjiang, która przepływa przez środek miasta i uchodzi w nim do Morza Wschodniochińskiego. Centrum za pośrednictwem podziemnego tunelu, połączone jest również ze stacją metra.

Ceramiczne wykończenie budynku ma jeszcze jedno znaczenie historyczne. Za czasów Dynastii Ming miasto Fuzhou rozkwitło dzięki położeniu na Jedwabnym Szlaku. Był to jeden z portów, który brał czynny udział w handlu chińską porcelaną. Był to port, który stał się bramą do handlu rodzimą ceramiką. Budynek, dzięki zastosowanym płytkom ma opowiadać tę historię zwiedzającym.

Galeria:

Centrum Sztuki w Fuzhou