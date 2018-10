Różowy kościół. Nowatorskie podejście zaprezentowane w Chinach

Różowy kościół obok dwudziestowiecznej konstrukcji z kamienia to pomysł władz miasta Fuzhou w południowo-wschodnich Chinach. Metropolia leżąca na trasie Jedwabnego Szlaku słynie z odważnych projektów architektonicznych. Niedawno pisaliśmy o Centrum Sztuki, które także zwraca na siebie uwagę i jest nieoczywiste w swojej formie.

Chińczycy poszli za ciosem. Kolejną odważną konstrukcją został kościół. Nowy budynek mieści w sobie główną salę o pojemności 1500 osób, w której odbywać się będą msze oraz dwie, mniejsze przestrzenie, które pomieszczą około 500 wiernych. W reszcie pomieszczeń odbywać się będą zajęcia dla chóru i lekcje. Część z przestrzeni zostanie przeznaczona na pokoje administracyjne.

W 1930 roku, gdy powstawał pierwszy z budynków, był on konstrukcją wyróżniającą się w okolicy. Z biegiem lat, otoczyły go coraz wyższe biurowce, przez co zginął on w miejskiej przestrzeni. Był to jeden z czynników, który wpłynął na wybór koloru nowego budynku. Dzięki swojej oryginalnej konstrukcji i kolorowi pozwoli on ponownie zwrócić uwagę na miejscową świątynię. Wybór ten był też odpowiedzią na ograniczenie wysokości budynku, które narzucał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jako że projektanci nie mogli zwrócić uwagi poprzez wysokość konstrukcji, postanowili zrobić to kolorem elewacji.

Charakterystycznym elementem konstrukcji są także dwa amfiteatry, które powstały na jej dachu. Pozwolą one na organizowanie wydarzeń kulturalnych. Rozpościera się z nich także widok na niemal całe miasto. Będę więc pełnić także funkcję turystyczną.