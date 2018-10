Polski pawilon na EXPO 2020 w Dubaju. Motywem przewodnim wędrówka ptaków

Projekt warszawskiego studia WXCA zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na projekt polskiego pawilonu na wystawę EXPO 2020 w Dubaju. Budynek będzie nawiązywał do polskiej przyrody, a także kluczowej lokalizacji naszego kraju na szlaku migracji ptaków wędrownych, w tym głównie bocianów.

– Wędrówki ptaków są wspólnym wątkiem w kulturze i folklorze wielu narodów. Bociany są dla Europejczyków symbolem szczęścia i harmonii, wyznawcy Islamu wierzą, że podczas swej wędrówki odbywają one doroczną pielgrzymkę do Mekki, dla Słowian są wzorem rodzicielstwa i wartości rodzinnych. 25 proc. światowej populacji bocianów białych gniazduje w Polsce odbywając co roku niezwykłą międzynarodową, międzykontynentalną podróż, inspirując legendy, łącząc umysły, tworząc przyszłość – czytamy na stronie internetowej studia WXCA.

Budynek powstanie w formie modułowej, która będzie się rozszerzać ku górze. Dzięki temu odwiedzający będą mogli się schronić w cieniu. Charakterystycznym punktem obiektu będzie instalacja artystyczna przypominająca ptaki wzbijające się do lotu. W środku gości przywita między innymi piekarnia, w której będzie można spróbować polskiego chleba. Będzie to oczywiste nawiązanie do tradycyjnego, słowiańskiego powitania.

– Dynamiczna bryła pawilonu wraz z oplatającą go wystawą – chmurą wędrujących ptaków stwarza przestrzeń do refleksji nad współistnieniem człowieka z naturą, wyraża ducha naszych czasów, dynamikę rozwoju współczesnego świata i towarzyszącej mu – wschodzącej polskiej gospodarki w kontekście globalnej wymiany kulturowej i handlowej, migracji społecznych, przepływu dóbr i idei. – czytamy dalej.

