Nie tylko Piza. Na świecie jest więcej krzywych wież

Poza najbardziej popularną Krzywą Wieżą w Pizie, która zaczęła przechylać się już w trakcie budowy, na świecie znajduje się jeszcze kilka takich obiektów. Ich przechył jest najczęściej winą architektów, którzy nie wzięli pod uwagę gruntu, na których miały stanąć te budowle. Jedno co łączy wszystkie z nich to ciągłe próby ustabilizowania konstrukcji.

Londyn, Wielka Brytania

Jeden z najbardziej znanych budynków świata i najbardziej popularny widok na pocztówkach z Londynu – Big Ben, także się przechyla. Eksperci uważają, że przyczyną jest rozbudowa sieci metra i parkingów podziemnych w okolicy budowli. Big Ben przechyla się rocznie o 0,9 milimetra. Nie wzbudza to niepokoju inżynierów, którzy wyliczyli, że w tym tempie, budowli potrzeba będzie 4000 lat, aby zbliżyć się do przechyłu wieży w Pizie.



Delft, Holandia

Wieża jest częścią protestanckiej świątyni, która zbudowana została pierwotnie jako kościół katolicki. W Delft – holenderskim mieście między Rotterdamem a Hagą, jest to obecnie najbardziej popularna atrakcja turystyczna. Budowa wieży zajęła 25 lat. Zakończono ją w 1350 roku.



Bad Frankenhausen, Niemcy

W liczącym 9 tysięcy mieszkańców miasteczku uzdrowiskowym w Niemczech stoi kościół z krzywą wieżą. Konstrukcja przechylona jest o 4,8 stopnia. Jest to przykład krzywej wieży, której eksperci wróżą szybki i smutny koniec. Wszystkie próby ustabilizowania konstrukcji zawiodły.



San Francisco, USA

Millenium Tower jest przykładem błędów w czasach nowożytnych. Mierzący 197 metrów drapacz chmur, który powstał w 2009 roku, zaczął się przechylać. Inżynierowie zaproponowali już rozwiązania, które mają zapobiec dalszemu przechyłowi, ale nie uspokoiło to mieszkańców budynku, którzy zaczęli sprzedawać swoje mieszkania.



Niewiansk, Rosja

Niewiansk – rosyjskie miasto liczące nieco ponad 25 tys. mieszkańców, może pochwalić się niecodziennym zabytkiem. Zbudowana w latach 1725-1740 wieża, która miała służyć jako więzienie, strażnica i wieża obserwacyjna jest krzywa. Jej przechył to ponad 3 stopnie.



Odisha, Indie

Hinduska świątynia poświęcona bogini Shivie również charakteryzuje się przechyloną wieżą. Powodem odchyłu od pionu są prawdopodobnie liczne powodzie, które wypłukiwały grunt spod położonej nad brzegiem rzeki budowli. Region nawiedzany jest także przez trzęsienia ziemi.



Toruń, Polska

Krzywa wieża w Toruniu to średniowieczna baszta, która odchylona jest od pionu o 1,45 metra. Konstrukcja wzniesiona została w drugiej połowie XIII wieku. Budynek ma wysokość 15 metrów i jest częścią historycznych murów obronnych miasta. Wieża służyła jako więzienie dla kobiet, garnizonem, a także kawiarnią i kiosk z pamiątkami.