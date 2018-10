W Kępnie oddano 36 lokali w ramach Mieszkania Plus

W Kępnie przekazano dziś mieszkańcom pierwsze 36 mieszkań wybudowanych w ramach priorytetowego dla rządu programu Mieszkanie Plus. Budowa bloków rozpoczęta została w 2017 roku i trwała nieco ponad rok. W dwóch pięciokondygnacyjnych budynkach, położonych przy ul. Przemysłowej, powstały lokale wykończone „pod klucz”, Których średnia powierzchnia wynosi około 50 m kw.

– Dzięki partnerskiej współpracy z BGK Nieruchomości udało się nam w krótkim czasie zrealizować inwestycję w Kępnie. Dziś przekazujemy najemcom mieszkania, w nieco ponad rok od rozpoczęcia budowy. Te mieszkania są ważne dla całej społeczności lokalnej, dla której dostępność nowoczesnych, ale niedrogich mieszkań jest kluczem do dalszego rozwoju – podkreślił Piotr Psikus, burmistrz Miasta i Gminy Kępno.

Do dyspozycji nowych lokatorów oddano kawalerki oraz mieszkania jedno- i dwupokojowe. Na parterze budynków przewidziano miejsce na lokale użytkowe. Do dyspozycji każdego z najemców oddano także bezpłatne miejsce parkingowe.

Czytaj także:

100 proc. udziałów BGK Nieruchomości w rękach Polskiego Funduszu Rozwoju

Wsparcie budowy dostępnych cenowo mieszkań jest jednym z priorytetów rządu. Celem jest m.in. stworzenie w Polsce nowego rynku mieszkań na wynajem. Aby to osiągnąć, niezbędna jest strategiczna współpraca instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego i inwestorów prywatnych.

– Obecnie polityka mieszkaniowa nabiera nowych kształtów. Posiadanie dachu nad głową jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Dziś uroczyście przekazane zostaną mieszkańcom Kępna. Jak ważny i potrzebny był to projekt, świadczy liczba wniosków w przeprowadzonym na przełomie marca i kwietnia naborze, których było dwukrotnie więcej niż mieszkań. Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, że w budynku mieści się także przedszkole oddane do użytkowania we wrześniu 2018 r. Realizowanie inwestycji służących stworzeniu odpowiednich warunków zamieszkiwania wraz z infrastrukturą społeczną ma istotne znaczenie szczególnie z uwagi na założenia Programu Mieszkanie Plus –podkreśla wiceminister inwestycji Artur Soboń.