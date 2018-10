Konsorcjum Budimex - Strabag wybuduje zachodnią obwodnicę Łodzi

– Realizacja drogi ekspresowej S14 to bardzo ważny moment dla mieszkańców Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Pabianic, Zgierza i Konstantynowa Łódzkiego, ale też dla wielu kierowców, którzy dziś w ruchu tranzytowym przejeżdżają przez centra tych miejscowości. Dzięki niej aglomeracja łódzka, która jest położona w ścisłym centrum Polski, już wkrótce uzyska jeszcze lepszy dostęp do wygodnej i bezpiecznej sieci dróg – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Czas na realizację to 32 miesiące od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Zakres zadania obejmuje projekt i budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną. W ramach pierwszego odcinka S14 powstaną 3 węzły drogowe: Łódź Lublinek, Łódź Retkinia i Konstantynów Łódzki. Zaprojektowany zostanie także węzeł Łódź Teofilów, umożliwiający w przyszłości wykonanie kolejnego zjazdu z obwodnicy. Na odcinku Łódź Lublinek - Teofilów powstanie ponad dwadzieścia obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt). Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z drogą ekspresową, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, urządzenia melioracyjne), podano także.

Budowa drogi ekspresowej S14 jest istotna zarówno z punktu widzenia transportu regionalnego, jak i dla krajowego układu komunikacyjnego. Pozwoli domknąć "ring" tras szybkiego ruchu wokół aglomeracji łódzkiej, co poprawi warunki życia mieszkańców: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, a także skróci czas przejazdu przez centrum kraju, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo podróżowania. Odcinek ten odciąży położoną na wschód od Łodzi autostradę A1, a także ułatwi poruszanie się po całej aglomeracji, bez konieczności przejazdu przez centra miast, podsumowano w materiale.