Mieszkanie Plus – 69 inwestycji z ponad 29 tys. mieszkań do końca roku

– W tej chwili mamy 27 projektów w całej Polsce, które są po ostatecznej decyzji inwestycyjnej, na łącznie 9 681 mieszkań. Wartość tych inwestycji to jest ok. 2,4 mld zł. Do końca tego roku chcemy, by portfel projektów z ostateczną decyzją miał 69 inwestycji z łączną liczbą 29354 mieszkań i szacowaną wartością 8,7 mld zł – powiedział Barszcz podczas konferencji prasowej.

Poinformował także, że inwestycje obecnie analizowane przez BGKN to 406 projektów na ok. 117 tys. mieszkań, o wartości ok. 33,7 mld zł.

„Mamy pełen potencjał, by wypełnić zobowiązanie premiera Mateusza Morawieckiego, by rozpocząć budowę 100 tys. mieszkań. Mamy kapitał, lokalizacje, technologię i pełną determinację, by ten program zrealizować”

– dodał wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, do końca 2019 r. w programie Mieszkanie+ ma być w przygotowaniu i budowie 100 tys. lokali.

Mieszkanie+ to program zakładający m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. Inwestycje mieszkaniowe są realizowane na zasadach rynkowych na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A.

Wczoraj informowaliśmy o przejęciu 100 proc. udziałów w spółce BGK Nieruchomości przez Polski Fundusz Rozwoju.