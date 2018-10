67 km drogi S3 z dofinansowaniem z UE. Podpisano umowę

Mieszkanie Plus – 69 inwestycji z ponad 29 tys. mieszkań do końca roku

BGK Nieruchomości (BGKN, wkrótce PFR Nieruchomości) chce, by portfel realizowanych przez niego inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus obejmował na koniec tego roku 69 inwestycji na ok. 29 tys. mieszkań o szacowanej wartości 8,7 mld...