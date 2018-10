Prace na budowie Muzeum Historii Polski zaawansowane w 7 proc.

Inwestorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a generalnym wykonawcą inwestycji jest Budimex. Autorem projektu jest warszawskie biuro WXCA sp. z o. o.

– Obecnie Budimex kończy już roboty ziemne pod nadzorem archeologa, trwają także prace w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnej powłokowej części podziemnej budynku oraz wykonanie konstrukcji w technologii betonu wodoszczelnego. Kładzione są też płyty fundamentowe oraz montowane są ściany i słupy. Budowa zaczęła się zaledwie 90 dni temu, a zaawansowanie budowy wynosi już 7 proc. – czytamy w komunikacie.

Najważniejsze wydarzenia z historii Polski w jednym miejscu

Muzeum Historii Polski to państwowa instytucja kultury powołana do istnienia 2 maja 2006 roku. Placówka ma prezentować najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju. Ma także przybliżać tradycje parlamentarne, rolę ruchów obywatelskich, znaczenie walk o wolność i niepodległość. Obiekt będzie zlokalizowany na warszawskiej Cytadeli. Muzeum będzie wyróżniało się najnowocześniejszymi rozwiązaniami, m.in. tymi służącymi do ochrony eksponatów w razie różnych, nawet ekstremalnych zagrożeń. Budimex zamontuje też systemy akustyczne, dzięki którym będzie można organizować koncerty bez dodatkowego nagłośnienia, wskazano w materiale.

– Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana 30 maja 2018. Budowa rozpoczęła się w lipcu 2018 roku. Zakończenie jest planowane w 2021 roku. Budynek będzie miał dwie kondygnacje podziemne oraz cztery kondygnacje naziemne. Jego łączna powierzchnia to ponad 53 tys. m kw. Elewacja będzie wykonana głównie z kamienia z fragmentami w postaci fasady szklanej. W placówce poza częścią ekspozycyjną znajdą się także pracownie konserwatorskie, laboratoria, magazyny, centrum edukacyjne, przestrzenie biurowe i socjalne dla pracowników oraz restauracja i kawiarnia. Wystawa stała będzie zajmować 7 tys. m kw., a wystawy czasowe 1,5 tys. m kw. W muzeum powstanie też audytorium na ok. 600 osób oraz sala kinowa na ok. 150 osób – przypomniano w komunikacie.

Szczególny kontrakt

– Budowa Muzeum Historii Polski to dla nas szczególny kontrakt. Realizujemy go w 50-rocznicę działania naszej firmy, która jest również częścią współczesnej historii naszego kraju. To wyróżnienie i duża odpowiedzialność zarazem. Budową kieruje bardzo dobry i doświadczony zespół inżynierski i budowlany, za którym stoi wsparcie całej naszej organizacji – powiedział prezes Budimeksu Dariusz Blocher.

W obiekcie znajdą się też innowacyjne rozwiązania akustyczne. W sali kinowo-teatralnej będzie zastosowana konstrukcja "pudełka w pudełku", co zapewni wyjątkowe wyciszenie i akustykę. Bryła pomieszczenia będzie całkowicie oddzielona od pozostałej konstrukcji budynku, a w jego wnętrzu, czyli w tzw. pudle zostaną zastosowane wibroizolatory zmniejszające drgania.

– Dodatkowo w salach: widowiskowej, kinowo-teatralnej, projekcyjnych, warsztatowych, kompleksu studyjnego (studio nagrań, reżysernia, green box), reprezentacyjnej będzie wykorzystana teoria falowa akustyki traktującą wnętrza jako zespół rezonatorów, które zapewniają doskonałą jakość dźwięków. Dzięki temu w sali widowiskowej będą mogły odbywać się koncerty muzyki poważnej bez nagłośnienia, koncerty muzyki rozrywkowej z nagłośnieniem, konferencje i wykłady, seanse wideo wysokiej rozdzielczości oraz spektakle – czytamy w materiale.

Innym ciekawym rozwiązaniem w budynku jest system BMS, który będzie wyposażony w inteligentny moduł odpowiedzialny za przewidywanie wystąpienia możliwych awarii i ich automatycznego zgłaszania służbom technicznym obiektu, podał też Budimex.

Placówka będzie też wykorzystywać odnawialne źródła energii geotermalnej. Podczas odwiertów gruntowych powstanie 30 sond o głębokości ok. 160 m, które będą stanowiły źródło ciepła i chłodu.

– Budowa przebiega mimo różnych trudności bardzo sprawnie. Wierzę, że zakończymy kontrakt w terminie. Współpraca z inwestorem jest bardzo dobra - to służy sprawnej realizacji kontraktu – podsumował Blocher.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.