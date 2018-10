GUS podsumował wrzesień w branży budowlanej

Nowe mieszkania

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania we wrześniu 2018 roku wzrosła o 4,6 proc. rok do roku. We wskazanym czasie oddano 14870 lokali. W ujęciu miesięcznym liczba ta spadła o 10,4 proc., podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak wynika z danych GUS, od początku roku powstało niemal 130 tys. mieszkań, czyli o 4,4 proc. więcej niż w pierwszych trzech kwartałach roku ubiegłego.

Deweloperzy we wrześniu 2018 roku oddali do użytkowania niemal 9 tys. mieszkań, co oznacza wzrosła o 2,9 proc. w ujęciu rok do roku. W okresie 9 miesięcy 2018 roku liczba ta wyniosła niemal 77,5 tys. (wzrost o 7,5 proc. rok do roku), podał również GUS.

Pozwolenia na budowę

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła we wrześniu tego roku do 19613, czyli o 8,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku uniegłego, a w ujęciu miesięcznym spadła o 11 proc., podał Główny Urząd Statystyczny.

Od początku roku liczba ta wyniosła nieco ponad 193 tys., czyli wzrosła o 1,4 proc. rok do roku.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali we wrześniu ponad 11 tys. pozwoleń (spadek o 17 proc. w ujęciu miesięcznym) i 117,5 tys. w ciągu 9 miesięcy bieżącego roku, podał również GUS.

Rozpoczęte budowy

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu 2018 roku, wzrosła o 14,6 proc. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku i wyniosła niemal 19,5 tys., zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 11,2 proc., podał GUS.

Od początku roku liczba ta wyniosła niema 174 tys., czyli wzrosła o 8,2 proc. w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku ubiegłego.

W grupie deweloperów we wrześniu br. odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 15,1 proc. w porównaniu z poprzenim miesiącem do ponad 11 tys. lokali. Od początku roku ich liczba sięgnęła prawie 100,5 tys., podał także Urząd.

Komentarz do danych przedstawionych przez GUS opublikowało BGK Nieruchomości, które odpowiada za rządowy program Mieszkanie Plus.

– Dane GUS pokazują, że rynek ciągle się rozwija. Popyt na mieszkania ciągle rośnie i spotyka się z rosnącą podażą. Mam nadzieję, że trend wzrostowy podaży będzie się utrzymywał. Myślę, że zmiany na tle legislacyjnym wprowadzone przez rząd będą sprzyjać temu, że inwestycji mieszkaniowych będzie coraz więcej. Widać jednak, że w segmencie mieszkań budownictwa społeczno-czynszowego oddawanych jest niewiele mieszkań i ten rynek nie rozwija się tak dynamicznie. To sygnał, na podstawie którego można wywnioskować, że samorządy mają ograniczone możliwości wypełniania potrzeb swoich społeczności lokalnych. Tu widzimy potencjał wzrostu rynku i chcemy kierować naszą ofertę, ofertę Mieszkania Plus, właśnie do samorządów. Współpracujemy z nimi, żeby umożliwić zwiększenie podaży mieszkań na ich gruntach. Liczymy na jeszcze lepszą i szerszą współpracę w ramach PPP. Liczymy, że ta forma współpracy na gruntach JST będzie pomagała w wypełnianiu ich zadań dla społeczności lokalnych i wypełni tę widoczną lukę – komentuje Włodzimierz Stasiak, wiceprezes zarządu BGK Nieruchomości, wkrótce PFR Nieruchomości.