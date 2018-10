Polski Dubaj ma kolejne problemy. Dune City znów bez zgody na budowę

Dziś rusza nabór wniosków najmu Mieszkania Plus w Gdyni

W Gdyni rusza dziś nabór najemców do 172 mieszkań czynszowych wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Przyszli najemcy mają do wyboru mieszkania od 1-pokojowych do 5-pokojowych. Mogą wybrać opcję najmu, a także najmu z...