Polacy wybudują najwyższy hotel modułowy na świecie

Polska firma DMDmodular wygrała kontrakt na produkcję elementów do najwyższego hotelu modułowego na świecie. Budynek powstanie przy 6 Alei w Nowym Jorku. Hotel będzie liczył 25 pięter. Całkowita powierzchnia budynku to niemal 24 tys. m kw. Szacowany koszt inwestycji to 70 mln dolarów. Oddanie projektu przewidziane jest na koniec przyszłego roku.

– Zawarcie tego kontraktu to efekt ponad półtorarocznej ciężkiej pracy całego naszego zespołu i kluczowy moment dla firmy. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że to nam przypadł zaszczyt wzięcia udziału w projekcie budowy najwyższego hotelu modułowego na świecie. To niewątpliwie krok milowy dla całej światowej branży. To również sygnał dla nas i firm z Polski, że inwestorzy doceniają nasze zaangażowanie oraz jakość jaką oferujemy – mówi dla propertydesign.pl Ewelina Woźniak – Szpakiewicz, prezes DMDmodular.

Hotel składać się będzie z 168 modułów. Każdy z nich to oddzielny, urządzony czterogwiazdkowy pokój hotelowy z łazienką. Produkcja rozpoczęła się już w fabryce w Skawinie. Po zakończeniu gotowe moduły zostaną wysłane do USA. Pierwsze cztery piętra hotelu, które zostaną wybudowane w tradycyjny sposób, zostaną zagospodarowane na bary, restauracje i czytelnie. Kondygnacje od piątej w górę zostaną zbudowane w technologii modułowej. AC Hotel – czyli budynek, który w ten sposób powstanie – dołączy do sieci hoteli Marriott.

