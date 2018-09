The Warsaw HUB pnie się w górę. Ponad 35 proc. powierzchni z najemcami

Pierwsza z trzech wież kompleksu The Warsaw HUB osiągnęła niemal swoją maksymalną wysokość. Budynek A, stojący w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego ma być najniższym z trzech budynków kompleksu i mierzyć 86 metrów. Obecnie gotowe jest 17 z 22 kondygnacji. Będą się w nim znajdować dwa hotele sieci Intercontinental o różnych standardach - Holiday Inn Express oraz pierwszy w Polsce Crowne Plaza. Łącznie powstanie w nich ponad 430 pokoi i apartamentów.

Zakończenie budowy pierwszej wieży planowane jest na październik tego roku. Budynek B liczy już 9 pięter i rozpoczęto na nim montaż konsol, na których niebawem zawisną szklane panele elewacyjne. Ostatni budynek (C) jest na etapie budowy piątej kondygnacji. Cały kompleks ma zostać ukończony na przełomie 2019 i 2020 roku.

– The Warsaw HUB jest najbardziej zaawansowanym technologicznie i największym projektem w historii Ghelamco. Inwestycja zaoferuje wiele innowacyjnych rozwiązań, niedostępnych w dzisiejszych biurowcach. Jestem przekonany, że podobnie jak to było w przypadku Warsaw Spire, wniesie nową jakość na polski rynek nieruchomości komercyjnych – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Wielofunkcyjna przestrzeń

Podstawę trzech budynków stanowią wspólna część naziemna oraz ciągnący się pod całym kompleksem pasaż podziemny, który będzie bezpośrednio połączony ze stacją metra Rondo Daszyńskiego. Na poziomie -1 znajdą się między innymi restauracje, kawiarnie, drogeria, pralnia, supermarket i inne punkty handlowo-usługowe. Wspólna część kompleksu charakteryzuje się wysokimi, ponad sześciometrowymi sklepieniami. Jak podaje Ghelamco, budynek został już wynajęty w ponad 35 proc.

Czytaj także:

Rośnie nowe biznesowe centrum Warszawy. Rondo Daszyńskiego prześcignie Łódź pod kątem łącznej powierzchni biurowej

The Warsaw HUB będzie liczyć 113 tys. m kw. wielofunkcyjnej powierzchni. Znajdą się w nim najwyższej klasy przestrzenie biurowe, a także m.in. centrum konferencyjne, powierzchnie usługowo-handlowe i centrum fitness sieci Zdrofit, która wynajęła w kompleksie 1,5 tys. m kw. Zgodnie z panującym obecnie trendem, w kompleksie znajdzie się także przestrzeń co-workingowa. Docelowo swoją siedzibę w The Warsaw HUB będzie mieć również centrum współpracy korporacji i startupów The Heart Warsaw, które obecnie mieści się w Warsaw Spire.

Technologie i ułatwienia

Projektanci The Warsaw HUB chwalą się technologiami zastosowanymi w kompleksie. Przyszli pracownicy będą mogli poruszać się po budynku wyłącznie ze swoimi smartfonami. Nie będzie konieczności posiadania kart dostępu. Podczas wjazdu do garażu, który będzie liczył ponad 900 miejsc, system będzie automatycznie rozpoznawał tablice rejestracyjne pojazdów. Garaż wyposażony będzie także w stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Ciekawostką będzie także oddzielny parking dla rowerów. Na antresolę, po specjalnych rampach, które nie będą się krzyżować z ruchem samochodowym, będzie mogło wjechać 420 rowerów. Dla rowerzystów przygotowane zostaną także specjalne szatnie z natryskami.

Co ciekawe, The Warsaw HUB zaoferuje łącznie więcej powierzchni użytkowej, niż górujący obecnie nad Rondem Daszyńskiego Warsaw Spire.

Czytaj także:

Nowe biurowce w Warszawie. Centrum i Rondo Daszyńskiego najpopularniejsze, Mokotów w odwrocieGaleria:

The Warsaw Hub