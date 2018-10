Szkoła w galerii handlowej. Pierwszy taki projekt w Polsce

Ewolucja centrów handlowych trwa. Niebawem nawet 20 proc. zajmą restauracje

Centra handlowe muszą dostosowywać się do realiów rozwijającego się rynku e-commerce. Zakupy internetowe stopniowo odbierają galeriom handlowym klientów nastawionych na wizyty w sklepach stacjonarnych. Prowadzi to do ewolucji w myśleniu...