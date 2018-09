Umowa na dokończenie drugiej linii metra podpisana

W Warszawie podpisano dziś umowę na budowę prawobrzeżnego odcinka drugiej linii metra. Generalnym wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum Gülermak oraz Astaldi. Firmy te wykonywały już wcześniejsze odcinki metra.

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie niemal 4 km tuneli, które łączyć będą trzy nowe stacje - Zacisze, Kondratowicza i Bródno. C19 „Zacisze” powstanie pod ul. Figara w pobliżu skrzyżowania z ul. Codzienną, C20 „Kondratowicza” przy skrzyżowaniu ulicy Malborskiej i L. Kondratowicza a C21 „Bródno” przy skrzyżowaniu ulicy L. Kondratowicza i Rembielińskiej. Wykonawca wygrał przetarg, przedstawiając ofertę na kwotę niemal 1,4 mld zł. Termin oddania inwestycji zaplanowano za 36 miesięcy.

– Zadaniem konsorcjum firm Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. oraz Astaldi S.p.A. będzie budowa ostatniego odcinka linii metra M2 w prawobrzeżnej Warszawie. To kluczowa inwestycja dla warszawiaków. Jesteśmy tego świadomi i wiemy, że przez następne trzy lata mieszkańcy z wyczekiwaniem będą przyglądać się postępom prac. Budując metro w Warszawie, udowodniliśmy już, że działamy szybko i skutecznie. Dzisiejsze podpisanie kontraktu to dla nas kolejny etap ciężkiej pracy, zapewniam, że i tym razem jesteśmy gotowi – mówi Kemal Güleryüz, prezes Gülermak A.Ş., lider konsorcjum.

– Dla mieszkańców Targówka i „zielonej Białołęki” to historyczny moment. Rozbudowa metra o kolejne kilometry i stacje jest już faktem. Za trzy lata w tym miejscu będzie gotowe wejście do stacji podziemnej kolei, która roboczo nazywa się „Bródno”. Dzięki temu, tysiące warszawiaków, bez zmiany miejsca swojego zamieszkania, zbliży się do centrum stolicy. Dojazd tam zajmie kilkanaście minut –mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Autorem projektu końcowego odcinka prawobrzeżnego części drugiej linii metra jest firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.