Instalacja artystyczna na fasadzie najwyższego budynku świata na cześć Mahatmy Ghandiego

Na najwyższym budynku świata, stojącym w Dubaju Burj Khalifa, pojawiły się niezwykłe wizualizacje. Z okazji 150. Urodzin Mahatmy Ghandiego na budynku wyświetlane są zdjęcia, grafiki oraz cytaty związane z najbardziej znanym propagatorem pacyfizmu. Prezentację świetlną dopełnia hinduska muzyka. Jednym z cytatów wyświetlanych na budynku jest hasło „Poverty is the worst form of violence”, czyli „Bieda jest najgorszą formą przemocy”.

Mahatma Ghandi – a właściwie Mohandas Karamchand Gandhi, jest jedną z najważniejszych postaci w historii Indii i historii świata. Twórca współczesnej państwowości Indii. Przez swoje poglądy pokazywał, że pacyfizm może być sposobem prowadzenia polityki i wywierania nacisków politycznych. Głosił potrzebę poszanowania wszystkich istot żyjących na ziemi. Uważał, że każdemu człowiekowi należy się szacunek bez względu na miejsce urodzenia, religię czy światopogląd. Ze względu na szacunek do zwierząt od dziecka był także wegetarianinem. 30 stycznia 1948 roku został zastrzelony przez hinduskiego fundamentalistę Hathurama Godsego.

Burj Khalifa – najwyższy budynek na świecie mierzący 829 metrów posiadający 163 piętra użytkowe. Jego budowę zakończono w 2009 roku po pięciu latach prac. Oficjalne otwarcie miało miejsce 4 stycznia 2010 roku. Za jego projekt odpowiada, specjalizująca się w szkicach drapaczy chmur, pracownia Skidmore, Owings and Merrill. Budynek wyglądem nawiązuje do kwiatu pustyni oraz architektury islamu. W budynku znajduje się między innymi hotel, za którego wystrój odpowiada Giorgio Armani. Koszt wzniesienia budowli oszacowano na 1,5 miliarda dolarów.