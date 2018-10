Pierwsza w Polsce bezobsługowa wypożyczalnia motocykli w modelu współdzielenia została otwarta przy warszawskim centrum handlowym Sadyba Best Mall. Do dyspozycji klientów motostacji zostały oddane motocykle marki BMW 1200 GS w najwyższej wersji wyposażenia. Pojazdy te przeznaczone są dla osób, które chciałyby wybrać się w dalszą wycieczkę jednośladem. Są one wyposażone w pojemne kufry, które pozwolą na przewiezienie sporego bagażu. Rozwiązanie idealne na weekendową wycieczkę za miasto.

To kolejny etap rozwoju podejścia do wypożyczania pojazdów, którego potrzebę rozwoju zauważyły władze galerii. W sierpniu tego roku, na parkingu przy centrum handlowym wydzielono dwa miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla samochodów carsharingowej siecie Traficar.

Warszawska galeria handlowa Sadyba Best Mall znajduje się w sąsiedztwie Traktu Królewskiego prowadzącego do Wilanowa, Powsina i dalej do Konstancina–Jeziorny. W ponad 100 sklepach i punktach usługowych oraz gastronomicznych na powierzchni blisko 23 tys. m kw. centrum zapewnia klientom szeroki wybór marek i usług. Galeria posiada certyfikat BREEAM.

Sadyba Best Mall należy do grupy kapitałowej Klépierre, która jest właścicielem dużych obiektów handlowych w 16 krajach Europy. W Polsce posiada 6 centrów handlowo-rozrywkowych: Sadyba Best Mall w Warszawie, Poznań Plaza, Lublin Plaza, Ruda Śląska Plaza, Sosnowiec Plaza oraz Rybnik Plaza.