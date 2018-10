Beton, który oczyści powietrze

Chodniki, które są częścią projektu, wykonane zostały ze specjalnego betonu, który pozwoli oczyścić powietrze ze spalin samochodowych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej mieszkanki betonu rozkładającej szkodliwe cząstki NOx na neutralne związki azotu. Projekt był testowany przez 9 miesięcy w warunkach laboratoryjnych i miejskich przy różnym natężeniu ruchu samochodowego. Dzięki pozytywnym wynikom specjalny beton o powierzchni boiska piłkarskiego zostanie położony między biurowcami Generation Park. To pierwsze wielkopowierzchniowe wykorzystanie betonu czyszczącego powietrze w projekcie komercyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Ten innowacyjny produkt może stać się bardzo efektywnym narzędziem w walce o czystsze powietrze i lepszą jakość życia w mieście. Sprawdziliśmy jego działanie w krajach Europy Zachodniej, dlatego tak bardzo zależało nam na tym, by przysłużył się również mieszkańcom Warszawy. Działania związane z redukcją oddziaływania na środowisko są wpisane na stałe w naszą strategię zrównoważonego rozwoju, dlatego udało się stworzyć odpowiedni ekosystem do tej realizacji. Bez wrażliwości ekologicznej i społecznej naszego partnera, firmy Skanska, nie zrealizowalibyśmy tej wyjątkowej inwestycji. – mówi Przemysław Malinowski, menedżer ds. Produktów specjalnych z Grupy Górażdże

Dzięki działaniu fotokatalistycznemu nowej mieszanki, na jej powierzchni, w kontakcie z promieniami słonecznymi, dochodzić będzie do rozpadu szkodliwych dla ludzi związków pochodzących ze spalin. Jednym z takich związków będzie dwutlenek azotu. W wyniku przemian chemicznych szkodliwe związku rozłożą się do substancji bezpiecznych dla środowiska, takich, które stosowane są między innymi w nawozach. Przy pierwszym deszczu zostaną one spłukane i wsiąkną w glebę. W warunkach laboratoryjnych redukcja NOx dochodziła aż do 70 proc. Przy projekcie Generation Park Skanska zainstaluje stałą stację pomiarową, która nieprzerwanie będzie badać stężenie zanieczyszczeń w powietrzu.

– Jako lider w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży deweloperskiej i budowlanej, opracowujemy i testujemy innowacyjne, zielone rozwiązania, które mają realny wpływ na poprawę funkcjonowania miast. Nasze projekty biurowe realizujemy w centrach miast, przy głównych arteriach komunikacyjnych – podobnie jest w przypadku biurowca Generation Park. Z tego powodu zwróciliśmy szczególną uwagę na problem związany z miejskim smogiem, który w tym miejscu jest szczególnie związany głównie z ruchem samochodowym. Dzięki współpracy z firmą Górażdże Cement S.A. oraz ośrodkami badawczymi i zastosowaniu technologii zielonego betonu mamy szansę wpłynąć na poprawę stanu powietrza w okolicach naszych budynków oraz stworzyć swego rodzaju zielony punkt na smogowej mapie Warszawy. To także doskonały przykład współpracy biznesu i nauki. – podsumowała Anna Tryfon, menadżer ds. Innowacji w biurowej spółce Skanska.