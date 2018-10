W Turynie może powstać góra, która oczyści powietrze

Angelo Renna wpadł na niecodzienny pomysł. Zaproponował on, aby w Turynie usypać wysoką na 90 metrów górę, która rocznie pochłonie do 85 ton dwutlenku węgla. Ziemia do stworzenia nasypu ma pochodzić z drążenia tunelu, który powstaje, aby połączyć Turyn z francuskim Lyonem. Podczas kopania tunelu kolejowego wydobyte zostanie około 6 mln ton ziemi.

Góra będzie przechwytywać dwutlenek węgla emitowany przez przemysł oraz samochody. Dzięki temu, że związek zostanie wchłonięty w glebę, nie będzie dłużej szkodliwy dla atmosfery. Wzgórze będzie mogło służyć także jako miejski park, punkt widokowy i miejsce spotkań.

Projekt powstał w ramach programu SUCCESS, którego inicjatorem jest brytyjskie stowarzyszenie Engineering and Physical Sciences Research Council. Celem programu jest stworzenie rozwiązań pozwalających na zastosowanie gleby w celu redukcji dwutlenku węgla w atmosferze. Do pracy zaangażowani zostali inżynierowie, geolodzy i ekolodzy z całego świata.

Turyn znajduje się na liście europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Tej samej, która zdominowana jest przez polskie miasta. Projekt SUCCESS wpisuje się w kształtującą się politykę klimatyczną i redukcję dwutlenku węgla.

