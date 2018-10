Colliers: Czy e-commerce wyprze handel konwencjonalny?

Jak wynika z raportu „Survival of the fittest” (Przetrwają najsilniejsi), przygotowanego przez Colliers International, sprzedaż tradycyjna zalicza solidny wzrost. Według szacunków firmy, do końca 2022 roku będzie to 71,5 mld euro, czyli niemal 5 proc. rocznie. Taka dynamika pozwala wielu sektorom handlu swobodnie się rozwijać. Klienci nadal chętnie korzystają z handlu poza internetowego. Scenariusz konserwatywny przewiduje wzrost handlu internetowego w państwach CEE-6 (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia, Bułgaria) o 8,8 proc. rocznie, z bazowego poziomu 13,1 mld euro do 20 mld euro.

– Według optymistycznych szacunków wielkość rynku internetowego może zbliżać się do tego poziomu już dziś. Jeśli jednak nawet w tym optymistycznym scenariuszu handel elektroniczny obejmie 10 proc. całej sprzedaży do końca 2022 roku, czyli 34 mld euro, to naszym zdaniem większość transakcji sprzedażowych będzie mieć miejsce w ramach tradycyjnych, funkcjonujących od dawna kanałów – wyjaśnia Mark Robinson, specjalista ds. badań rynku w regionie CEE-6.

Zapotrzebowanie na magazyny

Z analiz Colliers wynika, że rozwój popytu na handel internetowy, a co za tym idzie dużo większa liczba sprzedawanych produktów, przełoży się w latach 2018-2022 na konieczność stworzenia w krajach regionu CEE-6 niemal 200 tys. m kw. nowej powierzchni magazynowej rocznie. Wyliczenie to zakłada, że istniejące już magazyny zostaną w pełni zagospodarowane. Dla porównania warto podać, że handel konwencjonalny, w tym samym okresie będzie potrzebował dodatkowych 865 tys. m kw. magazynów rocznie. Jest to ponad czterokrotnie więcej, co doskonale pokazuje, że e-commerce nie jest jeszcze dużym zagrożeniem dla rynku.

– Najemcy z sektora e-commerce wciąż pozostają jedną z najaktywniejszych grup na rynku magazynowym w Polsce. Umowy zawarte przez firmy zajmujące się handlem internetowym stanowiły ponad 15 proc. popytu w pierwszej połowie 2018 roku. Najchętniej lokują one swoje magazyny wzdłuż zachodniej granicy Polski, skąd mogą sprawnie obsługiwać rynki Europy Zachodniej oraz w Polsce Centralnej – mówi Maciej Chmielewski, senior partner i dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers International.

Przewidywany rozwój e-commerce

W raporcie czytamy, że przyjmując scenariusz zachowawczy, można założyć, że łączne przychody z handlu internetowego w regionie CEE-6 będą rosły o 9 proc. rocznie do 2022 roku. W porównaniu z obecnymi wynikami da to łącznie minimum 20 mld euro przychodów rocznie. Będzie to wzrost o ponad 6,9 mld euro w stosunku do obecnych obrotów.

